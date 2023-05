Ferraresi e Mediobanca entrano nelle auto da corsa Tatuus

The Equity Club, l'iniziativa di club deal promossa da Roberto Ferraresi e da Mediobanca, ha acquisito da Wise Equity la quota di maggioranza in Tatuus Racing, leader mondiale nella progettazione e produzione di vetture monoposto da corsa per le filiere F1 e Indy Car.

Nata nel 1980 a Concorezzo (Monza-Brianza), nel corso degli ultimi 20 anni Tatuus ha realizzato oltre 2000 vetture da competizione al fianco delle più importanti federazioni e promotori di campionati internazionali, collaborando con prestigiosi marchi del settore automobilistico impegnati nella promozione sportiva.

Wise Equity, che ora esce da Tatuus, era entrata nel 2017 nel capitale dell'azienda affiancando i due imprenditori storici Gianfranco De Bellis e Artico Sandonà. Sotto la guida del ceo Giovanni Delfino, il gruppo ha quadruplicato i ricavi, superando i 40 milioni nel 2022 con oltre il 70% del fatturato realizzato all'estero in oltre 30 paesi.

Tec Racing, il veicolo usato da The Equity Club per l'operazione, integrerà le proprie competenze ed il proprio approccio affiancando il management team del Gruppo Tatuus nel percorso di crescita avviato e proseguire nel progetto di creazione di una piattaforma leader mondiale unica nel motorsport iniziato da Wise.