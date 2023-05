Veicoli industriali +2,7% in aprile, crescono full electric

Il mercato dei veicoli industriali registra ad aprile una lieve crescita rispetto allo scorso anno, con 1.972 unità immatricolate (+2,7%). Nei primi quattro mesi le immatricolazioni hanno raggiunto la quota di 9.347 veicoli, superando di oltre 750 unità quelle registrate nello stesso periodo del 2022 (+8,8%). Tra i segmenti del mercato, si mostrano in crescita le fasce di veicoli pesanti (massa uguale o superiore a 16 tonnellate) e medio-leggeri (da 6,01 a 15,99 tonnellate), entrambe a +4,5% rispetto all'anno passato.

Chiudono, invece, in negativo i mezzi leggeri sotto le 6 tonnellate, a -24% sul 2022.

Crollano i mezzi alimentati a Gnl (-76,4% sui quattro mesi 2022), mentre crescono i veicoli full electric , con 12 unità immatricolate da gennaio ad aprile contro le 2 del 2022.

"Nonostante ad aprile il mercato faccia segnare il +2,7%, le immatricolazioni di veicoli pesanti mostrano un leggero calo rispetto agli ultimi mesi, ancorché la fascia di peso sopra le 16 tonnellate rimanga il segmento trainante dell'intero settore.

Al momento soffrono ancora le alimentazioni a Gnl, che perdono quasi l'80% rispetto allo scorso anno, mentre si registrano i primi segnali di interesse verso i veicoli industriali elettrici a zero emissioni, con una tendenza positiva rispetto al 2022", osserva Paolo A. Starace, presidente della Sezione Veicoli Industriali dell'Unrae.