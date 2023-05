Saab-Nevs, possibile futuro da nuova proprietà Stenhaga

E’ stato un video pubblicato poche ore fa su YouTube dal periodico tedesco Auto Motor und Sport e realizzato in Svezia da Magnus Fröderberg per conto della locale testata gemella a svelare l’esistenza della la Emily GT. Si tratta di un progetto per un’auto premium completamente elettrica che era nato dopo l’arrivo della National Electric Vehicle Sweden (Nevs) al posto della Saab. Il momento per questo 'coup de théatre' non è stato scelto a caso. La sino-svedese Nevs sta infatti vivendo tempi complessi, non solo per le note difficoltà della capogruppo, il colosso Evergrande, ma anche per la recentissima decisione di un drastico taglio della forza lavoro a Trollhattan dove entro due settimane restereranno solo 20 dipendenti sui 340 che erano rimasti in forza all’azienda.

Così, per riaccendere i riflettori sulla gloriosa marca svedese, che era nata nel 1945 come costola dell’omonima industria aeronautica, tre dei sei prototipi marcianti della Emily GT sono usciti per la prima volta dalla fabbrica di Trollhattan per realizzare un video. Su tutto questo si è però aggiunta la notizia che il gruppo svedese Stenhaga Invest ha acquisito la maggioranza nella proprietà immobiliare dell'area industriale dell'ex fabbrica di automobili Saab di cui Nevs è stata proprietaria negli ultimi 10 anni. Secondo Peter Eriksson, presidente del consiglio municipale della cittadina alle porte di Stoccolma questo accordo potrebbe essere un pezzo importante del puzzle per rafforzare l'economia e il mercato del lavoro della regione. Ma per il momento - com’è confermato nel video - non c’è nessuna prospettiva concreta che possa trasformare Emily GT in un modello di produzione.

L'amministratore delegato di Nev, Nina Selander, ha però spiegato in un comunicato di “essere felice di avere ancora una volta nuova vita nella fabbrica” e che ritiene che “ci sia un'opportunità per la maggior parte dei dipendenti di poter continuare a lavorare nella nuova attività”. Le future modalità di gestione fanno parte - si legge nella nota - “delle continue trattative”, ma lo stesso proprietario dell’immobiliare Stenhaga, Svante Andersson ha affermato alla stampa locale di “essere profondamente impressionato dalla positività di tutte le persone con cui ha avuto a che fare all'interno di Nevs, nonostante le recenti battute d’arresto". Ed ha spiegato che l’accordo prevede che Stenhaga acquisisca l'80% mentre Nevs manterrà il 20%, dopo che il nuovo programma sarà completato come opportunità per la produzione e la vendita di auto in Europa.

La proprietà Nevs a Trollhattan comprende macchinari e attrezzature, circa 320.000 mq di locali e uffici e circa 800.000 mq di terreni. Il progetto Emily GT era stato concretizzato dall'ex capo del design del marchio di Saab Simon Padian (aveva disegnato anche la 9-5 di ultima generazione) e da Peter Dahl, direttore del programma in Nevs. Secondo il sito Saab Planet, i sei prototipi funzionanti erano stati costruiti da un team di circa 350 ingegneri e tecnici, utilizzando una piattaforma con quattro motori elettrici (uno per ruota) per complessivi 480 Cv. Era prevista anche una versione performante da 653 Cv e ben 2.200 Nm di coppia.