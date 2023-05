I ricavi di Brembo nel trimestre vicini al miliardo di euro

Brembo chiude il primo trimestre dell'anno con ricavi in crescita del 12,2% a 961,9 milioni.

L'utile netto sale a 76,8 milioni, con un aumento del 7,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Il margine operativo lordo (Ebitda) cresce dell'11,6% a 168,3 milioni. L'indebitamente finanziario netto si attesta a 506,4 milioni, in aumento di 4,4 milioni rispetto al 31 dicembre 2022.

Il portafoglio ordini si "conferma solido a livello globale anche per i prossimi mesi", spiega la società. Brembo si attende per l'anno in corso ricavi in crescita intorno al 10% e margini percentuali in linea con l'anno precedente. Nel primo trimestre tutti i segmenti in cui opera il gruppo Brembo hanno mostrato un andamento positivo: il settore auto è in crescita del 12,9%, le applicazioni per motocicli del 3,0%, quelle per veicoli commerciali del 14,0% e le competizioni del 23,4% rispetto allo stesso trimestre del 2022. A livello geografico, le vendite crescono in Italia del 4%, in Germania del 26,8%, in Francia del 19,7%, nel Regno Unito del 2,4%. L'India cresce del 13,8%, la Cina è in calo del 9,1%, mentre il Giappone cresce dell'8,7%. Il mercato nordamericano (Stati Uniti, Messico e Canada) è in crescita del 14,1% , quello sudamericano (Brasile e Argentina) del 64,5%. Il costo del venduto e gli altri costi operativi netti ammontano a 636,1 milioni, con un'incidenza del 66,1% sui ricavi, percentualmente in linea con lo stesso periodo dell'anno precedente, quando era pari a 568,0 milioni (66,2% dei ricavi).