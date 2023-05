Unicredit e Sace supportano crescita sostenibile di Locauto

Locauto ha ottenuto da Unicredit un finanziamento Esg di dieci milioni di euro, di durata quinquennale, assistito dalla Garanzia Green di Sace all'80%.

Il prestito è finalizzato all'acquisto di una flotta di auto, ibride ed elettriche per incentivare la transizione verso la mobilità a zero emissioni di CO2 e sistemi di trasporto ad alimentazione alternativa a bassa emissione di CO2.

L'operazione, realizzata grazie alle sinergie con la rete sul territorio di Sace, rientra nell'ambito della convenzione green con Unicredit, nella quale Sace interviene con una garanzia a copertura di finanziamenti destinati sia a grandi progetti di riconversione industriale sia alle pmi che intendono ridurre il proprio impatto ambientale e avviare una trasformazione sostenibile.

"Unicredit ha assunto un impegno concreto in termini di transizione verso un'economia green e sostenibile - sottolinea in una nota Marco Bortoletti, Regional Manager Lombardia di UniCredit - con questa nuova operazione supportiamo Locauto che si contraddistingue per l'attenzione dedicata ad un business che sia sempre più a minor impatto ambientale".