Veicoli leggeri, a Stellantis il 46% del mercato Italia

Anche nel mese di aprile Stellantis ha confermato la sua leadership in Italia nel mercato dei veicoli commerciali leggeri raggiungendo una quota del 46,1% grazie ad una gamma completa che può contare su quattro brand come Citroën, Fiat Professional, Opel e Peugeot. Un risultato - sottolinea l'azienda - che conferma la validità della strategia del Gruppo in un settore cruciale dove l'Italia ha solide basi e grandi potenzialità di sviluppo per esercitare sempre di più un ruolo da protagonista a livello europeo.

In base all'elaborazione dei dati fornita da Dataforce, ha premiato soprattutto Peugeot e Citroën che hanno raggiunto una quota rispettivamente del 6,1% e 5,8% anche Opel, che, con una quota del 24,5%, è risultato il miglior brand sul fronte dei veicoli elettrici Bev, mentre Fiat Professional mantiene la sua leadership nel mercato dei veicoli commerciali leggeri con oltre 3600 immatricolazioni. "Siamo molto soddisfatti per la quota raggiunta ad aprile - commenta Gianluca Zampese, direttore per l'Italia del settore dei veicoli commerciali di Stellantis - che è uno stimolo per fare meglio. Abbiamo prodotti molto performanti e, grazie alla nostra rete di vendita professionale, sono convinto che abbiamo le possibilità per avere ulteriori soddisfazioni in Italia".