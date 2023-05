'Trimestre da record' per Alfa Romeo, +136% in Europa

Alfa Romeo dopo aver archiviato un 2022 molto positivo riparte con slancio "con un primo trimestre da record". In Europa le immatricolazioni sono più che raddoppiate (+136%) e raddoppia anche la quota di mercato (+100%). In Austria e Portogallo il brand registra rispettivamente +317% e +400% con una quota di mercato triplicata. Raddoppiano le loro performance paesi chiave come Italia, Francia, Germania e Olanda dove la quota raddoppia rispetto al primo quadrimestre del 2022: Italia +188%, Francia +174%, Germania +112%, Spagna +121%, e Olanda +186%.

A livello globale la crescita è del +64% rispetto al primo trimestre 2022. Non si ferma nel Middle East dopo un 2022 da record con la Turchia chesi è imposta nel panorama globale come il mercato con la crescita più rapida e volumi quadruplicati rispetto all'anno precedente. Dati che trovano conferma nel primo quadrimestre 2023 nel quale la regione cresce del 149% con la Turchia che contribuisce con il 55% nella crescita totale del middle east. A spingere la gamma del Biscione è una gamma totalmente rinnovata grazie alle nuove Giulia e Stelvio, mentreTonale ha completato, con la versione Plug-In Hybrid Q4, il lancio della gamma in Europa.

"I risultati che il marchio registra nel primo trimestre dell'anno ripagano il lavoro del team e sono frutto della disciplina con la quale stiamo portando avanti la nostra strategia, con due priorità assolute: qualità a trecentosessanta gradi senza compromessi e stabilità" commenta Jean Philippe Imparato, ceo di Alfa Romeo:.