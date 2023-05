Ferrari: Vigna, riaperti ordini Purosangue con consegna 2026

"Purosangue resterà nel limite del 20% delle consegne annuali, anche se la domanda è stata superiore alle attese. Non cambiamo strategia. Abbiamo interrotto la raccolta ordini per riorganizzarci". Lo ha detto l'amministratore delegato della Ferrari, Benedetto Vigna, durante la conference call. "Il nostro portafoglio ordini - ha aggiunto - arriva al 2025 sulla scia di una domanda sempre più forte. Abbiamo appena aperto la raccolta ordini per la nuova Ferrari Roma Spider e oggi siamo lieti di annunciare la tanto attesa riapertura degli ordini per la Purosangue con consegna nel 2026 delle auto ordinate da ora".