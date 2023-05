Bosch, obiettivo 2023 ricavi +6-9% e margine operativo al 5%

Anche nel 2023 Bosch, il colosso tedesco dell'innovazione e dei servizi, punta a rimanere leader nella fornitura di tecnologie e partner preferito a livello globale per clienti nel settore della mobilità.

Lo ha detto oggi nella conferenza annuale sui risultati il cfo di Robert Bosch Markus Forschner ricordando che nel primo trimestre dell'anno i risultati sono stati incoraggianti, con un aumento del fatturato pari al 3,5%.

Anche se - ha affermato Forschner - "I primi mesi del nuovo anno fiscale hanno dimostrato che il 2023 resterà un anno impegnativo" spiegando che secondo le stime i prezzi delle materie prime e dell'energia, così come l'inflazione "rimarranno elevati".

Per il 2023, Bosch prevede che l'economia globale crescerà solo dell'1,7%, poi si ridurrà di un ulteriore punto percentuale anno su anno. Ma nonostante queste modeste prospettive economiche, per il 2023 Bosch punta a una crescita del fatturato tra il 6% e il 9%, mentre l'obiettivo per il margine operativo si aggira intorno al 5%. "In questo modo vogliamo fare un ulteriore passo verso il nostro obiettivo a lungo termine del 7% di margine" ha ribadito il cfo di Robert Bosch.

A sua volta il presidente di Bosch Stefan Hartung ha anticipato nel suo intervento che allo scopo l'azienda sta riorganizzando il proprio business della mobilità adeguandolo alle mutate esigenze del mercato e dei clienti.

Questo attraverso soluzioni personalizzate fornite da un'unica fonte più rapidamente e nel migliore dei modi e tali da soddisfare le esigenze di clienti nuovi o già esistenti.

"Stiamo preparando il terreno per riuscirci - ha affermato Hartung. Allo scopo il settore di business Mobility Solutions - con circa 230.000 collaboratori in oltre 300 sedi in 66 Paesi nel mondo - d'ora in poi porterà il nome Bosch Mobility.

All'interno dell'azienda, Bosch Mobility sarà responsabile del proprio business e avrà un proprio team dirigenziale. A partire dal primo gennaio 2024, alcune divisioni saranno riorganizzate e saranno assegnate anche responsabilità orizzontali.

Il presidente di Bosch ha annunciato che l'obiettivo è che il business della mobilità, possa crescere in media di circa il 6% all'anno fino al 2029, così da raggiungere un fatturato annuo di oltre 80 miliardi di euro. Un pilastro della sua crescita futura sarà il mercato del software, che dovrebbe triplicare entro la fine del decennio.

L'azienda aveva già comunicato che nel 2022 il fatturato totale aveva raggiunto gli 88,2 miliardi di euro, a fronte dei 78,7 miliardi d dell'anno precedente con un aumento del 12%, pari a circa il 9,4% al netto degli effetti valutari.

Attestandosi a 3,8 miliardi di euro, anche l'utile netto ante oneri finanziari e imposte (Ebit) era stato superiore a quello dell'anno precedente (3,2 miliardi). Il margine operativo nel 2022 è passato dal 4% al 4,3%.