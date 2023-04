Stellantis, 'rispettati impegni sociali e green'

Stellantis conferma "gli impegni assunti e l'attenzione rivolta al raggiungimento degli obiettivi pubblici sulle questioni sociali e ambientali". Lo dice il secondo bilancio di Responsabilità Sociale d'Impresa, pubblicato oggi. "Siamo consapevoli del ruolo e della responsabilità che abbiamo verso le sfide ambientali e sociali che il nostro mondo si trova ad affrontare, inclusa l'adozione di soluzioni innovative in grado di garantire a tutti la libertà di mobilità" spiega Carlos Tavares, ceo di Stellantis. "Grazie a un approccio olistico a 360 gradi con gli stakeholder, abbiamo compiuto notevoli progressi verso il nostro ambizioso obiettivo di zero emissioni di carbonio entro il 2038, contribuendo a proteggere il pianeta e, nel contempo, il futuro della nostra azienda". Le attività di responsabilità sociale sono parte integrante del piano strategico a lungo termine di Stellantis, il Dare Forward 2030 per ridurre le emissioni di gas a effetto serra in ogni ambito con un'ambiziosa roadmap che mira al raggiungimento della neutralità carbonica entro il 2038. È stata avviata anche la gestione strategica delle risorse umane messa a punto con le parti sociali per far fronte al processo di trasformazione in un'azienda tecnologica di mobilità sostenibile. Oggi il 27% delle posizioni di leadership è occupato da donne con l'obiettivo di arrivare al 30% entro il 2025. La Fondazione Stellantis ha dato sostegno alle organizzazioni di livello mondiale e alle principali organizzazioni non profit che offrono opportunità alle persone, promuovendo l'accesso all'istruzione.

Stellantis ha anche promosso il Freedom of Mobility Forum per affrontare con gli stakeholder per identificare le soluzioni migliori per fornire una mobilità pulita, sicura e accessibile.