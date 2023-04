Mercedes-Benz, nonostante incertezza buone prospettive 2023

Nonostante le incertezza a livello macro, Mercedes-Benz ha ottenuto nel primo trimestre dell'anno un solida performance e guarda all'intero 2023 con prospettive invariate.

Nel periodo gennaio - marzo il ritorno sulle vendite (RoS) rettificato di Mercedes-Benz Cars ha raggiunto il 14,8% (nello stesso periodo del 2022 aveva toccato il 16,4%) ed un ancora migliore 15,6% per Mercedes-Benz Vans (nel 2022 12,6%).

Per il settore Mercedes-Benz Mobility nel primo trimestre il valore rettificato del rendimento del capitale proprio (RoE) ha invece raggiunto solo il 15,6% mentre era stato del 20,2% nello stesso periodo del 2022.

L'Ebit di Gruppo del primo trimestre è aumentato del 5% toccando i 5,5 miliardi di euro (nel Q1 2022 5,2 miliardi) così come sono aumentati dell'8% i ricavi del Gruppo arrivando a 37,5 miliardi (nello stesso periodo del 2022 erano stati di 34,9 miliardi. I significativi aumenti dei ricavi e in generale i buoni risultati del Q1 sono conseguenza della crescita di vendite di modelli di fascia alta, dei Bev di Mercedes-Benz Cars (sono quasi raddoppiati) e dei van premium.

Le prospettive del Gruppo rimangono invariate con un RoS rettificato di Mercedes-Benz Vans che tende all'11%-13% e quello Mercedes-Benz Cars previsto all'estremità superiore della forchetta. 12%-14%.