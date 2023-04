La rete Scania si allarga e punta alla dorsale adriatica

Cresce la rete di Scania Italia che si arricchisce del nuovo distretto di Scania Adriatica. Pensate per offrire alla dorsale adriatica servizi di assistenza e manutenzione in evoluzione, nove officine autorizzate Scania e due nuove filiali copriranno un territorio che conta dieci province, offrendo servizi su misura per ogni cliente.

In particolare, nuove figure commerciali e nuove sedi assisteranno le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, Pesaro e Urbino, Ancona, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno, Teramo e parte della provincia dell'Aquila. In un territorio strategico, per il flusso logistico di grandi imprese che movimentano merci tra il Nord e il Sud Italia, il nuovo distretto di Scania Adriatica verdirà Michele Marchetti nelle vesti di direttore generale Scania Adriatica & Scania Commerciale.

Scania Adriatica ha già sede a Pollenza (Macerata) con uffici vendita, magazzino ricambi e l'officina Scandia Marche Service.

In futuro, è prevista l'apertura di una seconda filiale a Cattolica (Rimini). "Siamo orgogliosi di procedere con l'ampliamento della rete - ha commentato Andrea Carolli, direttore rete di Scania Italia) - per offrire un servizio che vada sempre più incontro alle esigenze dei nostri clienti ed esprima il massimo del suo potenziale. Far parte della rete Scania significa poter contare su un importante investimento in termini di formazione e di tecnologia".

Delle sedici concessionarie presenti sul territorio nazionale, Scania Adriatica si unisce al gruppo di distretti gestiti direttamente da Scania Italia che include Scania Commerciale, Scania Milano e Scania Piemonte.