Kinto allarga lo spettro della mobilità sostenibile Toyota

Un nuovo brand globale è a fianco di Toyota nella sfida della transizione ecologica, si tratta di Kinto, che ha raggiunto il traguardo di circa 50.000 utenti in 3 anni. E' un marchio sostenibile, ambientale, ed inclusivo, citando le parole del ceo di Kinto Italia Mauro Caruccio.

"Kinto fa riferimento alle persone e non ai prodotti, perché diventa attributo dell'utente e delle sue esigenze - ha spiegato Caruccio - non è più l'auto che si muove sul territorio, ma è il territorio che muove l'auto. Ci sono sempre più individui ed aziende che si muovono in maniera più sostenibile perché oggi vale di più".

Analizzando le formule proposte da Kinto scopriamo Kinto One, che consente di effettuare il noleggio a lungo termine, tutto incluso, di vetture elettrificate e veicoli commerciali Toyota personalizzandone durata e chilometraggio. Inoltre, il cliente con questa tipologia di noleggio si avvale dell'appoggio del personale Toyota per conoscere al meglio le auto ibride, e può contare sull'assistenza ufficiale del Gruppo Toyota. Kinto flex, invece, permette di noleggiare una vettura, anche solo per un mese, e fino a 12 mesi, con la formula tutto incluso: si paga con carta di credito senza versare anticipo, e si può cancellare l'abbonamento anche prima del termine, se occorre.

E' un servizio moderno, visto che la procedura si svolge online.

Con Kinto share corporate i dipendenti di un'azienda possono prenotare l'auto con l'app Kinto share, in modo da ridurre i tempi morti in cui le vetture rimangono ferme. Si tratta di una formula che consente alle aziende di risparmiare perché si possono utilizzare meno auto nella maniera migliore, facendole girare di più. Kinto share si rivolge ai privati, consentendogli di scegliere e di prenotare, in diverse regioni d'Italia, nella città e nel parcheggio a loro più congeniale, una vettura Toyota o Lexus, per un'ora, un giorno, una settimana, o un mese. Kinto Join stimola la condivisione dell'auto da parte dei dipendenti aziendali, visto che è un'app di carpooling. Inoltre, riduce i costi e, nel contempo, le emissioni. La dashboard, poi, consente all'azienda di monitorare l'utilizzo dell'app ed i risultati raggiunti a livello ambientale. Kinto go, infine, è un'app si servizi ad ampio raggio, infatti consente di prenotare e pagare il parcheggio solamente per i minuti utilizzati; di calcolare i percorsi per muoversi in città, acquistando i biglietti per i mezzi pubblici; o di noleggiare un monopattino. Attualmente copre più di 5000 comuni in Italia.