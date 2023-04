Samsung Sdi raddoppia negli Usa sui veicoli elettrici con Gm

Samsung Sdi punta a raddoppiare le sue attività negli Usa con un impianto di batterie per veicoli elettrici attraverso una joint venture con General Motors e un investimento di oltre 3 miliardi di dollari. Lo ha riferito il produttore sudcoreano, controllato da Samsung Electronics, in un file di Borsa in base al quale le due società hanno concordato di realizzare una struttura in una località non ancora decisa dalla capacità annua di oltre 30 gigawattora.

Le operazioni commerciali dovrebbero iniziare entro il 2026 con la produzione di celle prismatiche e cilindriche ricche di nichel da fornire a Gm per i suoi futuri veicoli elettrici.

Quella con Gm sarà il secondo impianto di batterie di Samsung SDI negli Stati Uniti, in aggiunta agli investimenti da 2,5 miliardi di dollari per la joint venture con Stellantis, la quarta casa automobilistica più grande del mondo, con lo stabilimento nell'Indiana che inizierà a operare nel primo trimestre 2025.

Il gruppo sudcoreano ha affermato che la nuova joint venture aiuterà ad ampliare la sua presenza nel mercato statunitense. "È un grande piacere fare il primo passo per creare una partnership a lungo termine con GM nel mercato dei veicoli elettrici americano" , ha dichiarato Choi Yoon-ho, presidente e ceo di Samsung SDI. Per la numero uno del gruppo di Detroit, Mary Barra, la jv darà alla casa automobilistica la possibilità di raggiungere i suoi obiettivi sulle forniture, oltre alla competitività dei costi. "Le celle che costruiremo insieme ci aiuteranno a scalare la nostra capacità di veicoli elettrici in Nord America ben oltre 1 milione di unità all'anno", ha affermato Barra.