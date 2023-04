Mercedes: 500000 esemplari di Classe G

L'esemplare numero 500.000 di Mercedes Benz Classe G uscito dalla linea di produzione di Graz, in Austria, rappresenta un traguardo storico per il fuoristrada della stella a tre punte. La vettura in questione, è una one-off con un look vintage basato sulla 280 GE del 1986, che si contraddistingue per la storica vernice verde agave, e per altri dettagli, come gli indicatori di direzione, le cui coperture presentano una tonalità di arancione oggi non più utilizzata.

Non manca un copriruota di scorta con la stella Mercedes notevolmente più grande rispetto a quello dei modelli odierni. "Desideriamo ringraziare i nostri fedeli clienti e fan di lunga data, i nostri dipendenti, ed il nostro partner di produzione Magna Steyr di Graz - ha affermato il Dr. Emmerich Schiller, presidente e Ceo di Mercedes-Benz G GmbH, nonché responsabile della divisione veicoli fuoristrada di Mercedes-Benz AG - siamo orgogliosi di questo traguardo, che sottolinea anche l'esclusività della Classe G. Con il lancio della versione completamente elettrica nel 2024, guardiamo con trepidazione al futuro di questa icona dei fuoristrada".