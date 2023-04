Nasce 100%TechCo, nuova unità operativa Volkswagen in Cina

Volkswagen ha annunciato la nascita della nuova società 100%TechCo che, combinando ricerca e sviluppo con l'approvvigionamento di componenti, opererà in Cina con l'obiettivo di ridurre i tempi di lancio dei nuovi prodotti e delle nuove tecnologie di circa il 30%.

"La costituzione di 100%TechCo - ha detto Ralf Brandstätter, membro del consiglio di amministrazione del Gruppo Vw con responsabilità per quell'area - è un passo importante della nostra strategia in Cina per la Cina".

"Raggruppando costantemente le capacità di sviluppo e approvvigionamento e integrando i fornitori locali in una fase iniziale, potremo accelerare in modo significativo il nostro ritmo di sviluppo. Ciò rafforzerà anche l'efficienza della cooperazione nelle nostre joint venture locali e aumenterà la nostra redditività".

La realizzazione del nuovo centro di sviluppo, innovazione e approvvigionamento all'avanguardia per veicoli elettrici intelligenti completamente connessi è programmata nella città di Hefei, nel sud della Cina e comporterà un investimento circa 1 miliardo di euro.

Il Gruppo, che opera in Cina attraverso le JV Saic, Volkswagen, Faw-Vw e Volkswagen Anhui, prevede che la nuova unità sarà in funzione dall'inizio del 2024 occupando più di 2.000 dipendenti. Ceo di 100%TechCo sarà Marcus Hafkemeyer, chief technology officer di Volkswagen Group China.