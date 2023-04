AsConAuto, primo trimestre 2023 in crescita del 20,88%

AsConAuto segna una crescita 20,88 % nel primo trimestre 2023 per il volume d’affari, con un risultato di oltre 246 milioni di euro (erano 203milioni nel primo trimestre del 2022). Una crescita a due cifre anche nel 2023, ritenuto dall'Associazione "molto difficile per il mercato automotive, anche in relazione ai recenti molteplici mutamenti in corso nei rapporti tra dealer e case auto in conseguenza della nuova normativa sulla concorrenza dell’Unione europea".

"La strada scelta opera nel segno della continuità - sottolinea il presidente di AsConAuto, Roberto Scarabel - per far crescere ancora il progetto intrapreso. È nostra volontà potenziare il percorso avviato con l’obiettivo di un 1 miliardo di fatturato gestito, un risultato ambizioso ma possibile alla luce di quanto fatto finora. Autoriparazione e ricambi originali - prosegue - avranno uno sviluppo importante per il business delle Concessionarie. E altri pilastri fondamentali delle concessionarie saranno in un futuro prossimo: autoriparazione, usato e prodotti finanziario-assicurativi. Il rapporto consolidatosi con Federauto e con il suo presidente - conclude - rappresentano nella nostra visione, inoltre, una collaborazione fondamentale“.