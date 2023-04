Salgono i ricavi di Tesla nel trimestre, ma utile cala

Tesla chiude il primo trimestre con ricavi in aumento del 24% a 23,32 miliardi di dollari e un utile in calo del 24% a 2,51 miliardi. I ricavi 'automotive' sono saliti del 18% a 19,9 miliardi. "Abbiamo sufficiente liquidità per finanziare la nostra roadmap di prodotti, i nostri piani di espansione di lungo termine e altre spese. Gestiremo le nostre attività per mantenere un bilancio solido durante questo periodo incerto", afferma Tesla confermando che la produzione del suo cybertruck dovrebbe iniziare più avanti nel corso dell'anno nel suo impianto i Texas.