Auto: startup Motoreto si tuffa sul mercato italiano dell'usato

Espandere il raggio di azione nel mercato delle auto usate italiano dopo aver già coinvolto 900 concessionari nella propria rete di compravendita digitale: è l'obiettivo della startup Motoreto, nata in Spagna e che ora si dice pronta a diventare maggiormente protagonista anche in Italia e Francia.

Nel Paese iberico, Motoreto si è distinta come piattaforma specializzata nella digitalizzazione della compravendita di veicoli usati con un network attivo di oltre 2.000 concessionari associati, si legge in una nota. Da alcuni mesi a questa parte, l'azienda è attiva anche in Italia.

"L'Italia è un Paese molto importante per il suo potenziale di mercato, con oltre 4 milioni di auto vendute attualmente, il triplo del mercato spagnolo, quindi crediamo che Motoreto sarà la soluzione All in One che si adatterà alle esigenze dei concessionari italiani", spiega Marco Conde, ceo della startup.

Motoreto ha chiuso il 2022 con un fatturato di 12 milioni di euro e una crescita del 260%.