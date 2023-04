Vendite Renault crescono globalmente 9% nel primo trimestre

Proseguendo in una politica commerciale orientata al valore, le vendite mondiali di Renault si sono attestate nel primo trimestre 2023 a 354.545 unità con un aumento del 9% rispetto al primo trimestre dello scorso anno.

In Europa la Casa della Losanga ha raggiunto una quota di mercato del 6,2% (+0,2 punti rispetto al primo trimestre 2022) con 231.125 immatricolazioni fra autovetture e veicoli commerciali.

In un contesto in cui l'offerta resta soggetta a vincoli, Renault ha raggiunto il suo obiettivo di vendite a privati e lo mantiene ad un livello ottimale, con più di un veicolo su due immatricolato da clienti privati. Questa tipologia di vendite ha raggiunto il 54% nel primo trimestre 2023, ossia +10 punti rispetto alla media del mercato (44%).

Renault ha fatto registrare significativi aumenti nei segmenti a forte valore aggiunto con una crescita del 51% nel segmento C in Europa grazie al successo di Megane E-Tech Electric, Arkana e Nuovo Austral. Le oltre 62.000 immatricolazioni ottenute derivano - oltre che da Megane E-Tech Electric - anche da Arkana che ha superato 18.500 vendite nel primo trimestre 2023. Il lancio di Nuovo Austral è proseguito con successo, con 15.500 immatricolazioni nel primo trimestre 2023 e 22.400 unità vendute dall'inizio della commercializzazione avvenuta a novembre dello scorso anno.

Nel mercato dei veicoli elettrificati, Renault si riconferma nel primo trimestre 2023 leader con un aumento del 24%, registrando 61.000 vendite. La gamma elettrificata (elettrica e ibrida) rappresenta per Renault il 38% delle vendite di veicoli a privati in Europa nel primo trimestre 2023, mentre la media del mercato si attesta al 34%.

I veicoli full hybrid (Hev) hanno registrato una forte crescita nel trimestre, con vendite in aumento del 42% a 38.400 unità. Questa tecnologia, molto richiesta dai clienti privati, rappresenta il 60% delle vendite di Arkana e il 67% delle vendite di Nuovo Austral.

Le immatricolazioni dei veicoli elettrici di Renault in Europa sono aumentate del 15% a 20.000 unità. Megane E-Tech Electric ha registrato oltre 11.000 vendite nei primi tre mesi.

È il modello 100% a batteria più venduto nel suo segmento in Francia. "Renault sta accelerando la sua crescita redditizia grazie ai lanci effettuati con successo nei segmenti a forte valore aggiunto come Arkana, Nuovo Austral, Megane E-tech Electric - ha commentato Fabrice Cambolive, ceo della Marca Renault - e contiamo di accentuare ulteriormente questa dinamica con il lancio di Nuovo Espace". Renault rafforza la leadership nel mercato europeo dei veicoli commerciali con una forte performance, in aumento del 32% con 68.486 vendite, su un mercato in crescita dell'8%.

Questa performance è dovuta al successo dei tre prodotti di punta: Kangoo (+36%), Master (+20%) e Trafic (+43%), tutti leader dei rispettivi segmenti.

Pioniere dei veicoli commerciali elettrificati da 12 anni, Renault proseguirà su questa strada con il lancio di Trafic Van E-Tech e la presentazione di un nuovo furgone elettrico prima della fine dell'anno.