Il Gruppo Renault e Verkor insieme per 12GWh di batterie

Il Gruppo Renault e Verkor hanno siglato una partnership commerciale per la fornitura di batterie per i veicoli elettrici. Ogni anno Verkor fornirà al Gruppo Renault l'equivalente di 12 GWh di batterie, destinate ai veicoli dei segmenti superiori delle Marche del Gruppo Renault e, in particolare, dal 2025, al futuro Crossover GT 100% elettrico del segmento C di Alpine, che sarà prodotto a Dieppe in Francia.

Queste batterie ad alta performance e basso contenuto di carbonio saranno prodotte in Francia presso la futura Gigafactory Verkor di Dunkerque. L'annuncio segna un passo avanti per lo sviluppo di Verkor e consolida la partnership strategica cominciata quando il Gruppo Renault ha acquisito una quota di partecipazione in Verkor a Giugno 2021.

"La fiducia che il Gruppo Renault ha riposto in noi fin dall'inizio - ha commentato Benoit Lemaignan, co-fondatore e presidente del comitato esecutivo di Verkor - si concretizza ora in questa partnership a lungo termine. È un'ulteriore prova dell'attrattività e della credibilità del nostro progetto, in un momento in cui stiamo raccogliendo i fondi necessari per la costruzione della nostra Gigafactory a Dunkerque".

"Il Gruppo Renault - ha invece commentato François Provost, direttore acquisti, partnership e affari pubblici del Gruppo Renault - conferma la fiducia che ripone in Verkor e nella sua tecnologia innovativa, ad alta performance e basso contenuto di carbonio. Questa partnership permette di garantire l'approvvigionamento delle batterie elettriche a lungo termine e di assicurare una maggiore tracciabilità degli elementi che le compongono".