Anfia, 'necessario intervenire anche sull'offerta di auto'

"A marzo 2023 il mercato auto europeo si mantiene in rialzo a doppia cifra, con l'ottava crescita consecutiva (+26,1%) anche grazie al confronto con la pesante flessione di marzo 2022 (-18,8%), impattato dalle interruzioni lungo la catena di fornitura di materie prime e componenti". Lo sottolinea afferma Paolo Scudieri, presidente dell'Anfia, che mette in evidenza come la ripresa di marzo sia dovuta anche "al confronto con la pesante flessione di marzo 2022 (-18,8%)".

Scudieri ricorda che in Italia "entro fine aprile, è previsto il rifinanziamento delle misure di incentivazione per l'acquisto di vetture a zero e a bassissime emissioni, e in quest'occasione, sarà fondamentale prevedere una rimodulazione degli incentivi attualmente in vigore, soprattutto per spingere una più ampia diffusione delle vetture elettriche". "Nel contesto delle sfide normative in atto per raggiungere gli obiettivi del Green Deal Ue - osserva - servono, sia a livello europeo che a livello nazionale, misure che intervengano nonsolo sulla domanda, ma anche sull'offerta, mettendo in campo tutti gli interventi utili ad accelerare la transizione energetica e a rafforzare la competitività dell'industria automotive europea secondo gli intenti del piano industriale del Green Deal. Per esempio, in tema di sostegno agli investimenti, rinegoziando a Bruxelles uno strumento diverso dal contratto di sviluppo".