Ald Automotive con Free2Move per una nuova mobilità

Una nuova collaborazione tra Ald Automotive Italia e Free2Move eSolutions per un offerta di mobilità elettrica completa. La filiale italiana di Ald Automotive, società specializzata nel noleggio a lungo termine, ha infatti scelto la joint venture di Stellantis dedicata a tecnologie e servizi di ricarica legati alla e-mobility, per fornire ai propri clienti un'offerta di mobilità elettrica da utilizzare con semplicità.

I principali obiettivi dell'operazione rispondono ai concetti chiave di ecosostenibilità, accesso semplice alla mobilità elettrica e libertà di ricarica, in base ai quali le due società hanno sviluppato una proposta per i clienti che hanno scelto il noleggio a lungo termine di un veicolo elettrico o ibrido plug-in con Ald Automotive.

La soluzione si chiama Ald Green ed è dedicata a privati, professionisti e piccole imprese che a fronte del pagamento di una rata mensile, avranno non solo un nuovo veicolo alla spina, ma anche tutti i servizi del noleggio inclusi, dalla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla Rca e fino alla tutela legale. L'offerta potrà includere nel canone del noleggio a lungo termine anche i servizi di ricarica più adatti alle proprie esigenze, come il dispositivo di ricarica easyWallbox di Free2move eSolutions.

"La collaborazione con Free2move eSolutions - ha spiegato Antonio Stanisci, commercial & marketing director di Ald Automotive Italia - ci permette di dare risposte molto concrete alle richieste dei nostri clienti, che per passare alla mobilità green avranno tutti i servizi del noleggio inclusi e una tecnologia di ricarica all'avanguardia e alla portata di tutti".

"Oggi facciamo un altro passo importante a sostegno della transizione elettrica - ha aggiunto ancora Stanisci - in piena coerenza con la strategia di gruppo 'Move 2025', che prevede un incremento della quota di veicoli elettrificati pari a circa il 30% delle auto nuove consegnate di qui ai prossimi tre anni".