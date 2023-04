Per produzione auto, peggior trimestre da 19 anni in Brasile

La produzione di veicoli tra gennaio e marzo di quest'anno, in Brasile, ha avuto il peggior trimestre da 19 anni: lo ha rivelato oggi il presidente dall'Associazione nazionale dei costruttori automobilistici (Anfavea), Marcio de Lima Leite. Con meno di 540.000 unità tra auto, camion e autobus prodotte "il primo trimestre di quest'anno è stato il peggior trimestre dal 2004, ricordando che nel 2004 c'erano meno della metà degli assemblatori che abbiamo oggi in Brasile", ha dichiarato Leite. Nonostante a marzo si sia registrata una ripresa rispetto a febbraio, i numeri del primo trimestre sono "preoccupanti" e questo ha costretto "otto case produttrici a sospendere parzialmente l'attività" e altri due a ridurre i turni di lavoro "senza prevedere un ritorno ai turni precedenti". Per l'esperto gli "alti tassi di interesse" hanno influito sull'attività del settore nello stesso momento in cui hanno fatto "diminuire la domanda di veicoli nuovi". Anfavea ha incontrato "con una certa frequenza il vicepresidente Geraldo Alckmin (che è anche ministro dell'Industria) e il ministro delle Finanze, Fernando Haddad "per cercare "soluzioni" al problema, ha poi reso noto Leite.