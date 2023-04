Iveco Bus, oltre 1.000 nuovi autobus attraverso Consip

Iveco Bus, il marchio di autobus urbani, interurbani e turistici di Iveco group, si è qualificato con il proprio autobus elettrico E-Way per un considerevole numero di lotti nella gara appena aggiudicata da Consip, la centrale acquisti della pubblica amministrazione italiana. Dei 925 veioli oggetto di questi lotti, le aziende di trasporto pubblico potranno ordinare la quota parte massima stabilita (il 40% secondo le attuali condizioni) nel corso dei prossimi due anni. Gli autobus elettrici verranno prodotti nel nuovo impianto Iveco Bus di Foggia, dedicato alla produzione di autobus a zero e basse emissioni, che verrà inaugurato domani, martedì 18 aprile, alla presenza del ministro Adolfo Urso.

Iveco Bus ha già in portafoglio accordi per la fornitura di quasi 900 autobus via Consip per lotti precedentemente aggiudicati per un totale di ordini previsto superiore quindi ai 1.000 autobus solo nel 2023. Tra gli operatori italiani che hanno già ordinato i veicoli attraverso la centrale acquisti Consip, Iveco Bus fornirà 100 autobus Crossway a gas naturale a Tua - Società Unica Abruzzese di Trasporto, primaria azienda di trasporto pubblico in Abruzzo, e 203 mezzi, di cui 68 Crossway a gas naturale, alla Regione Molise.

"A giugno 2022 abbiamo annunciato la nostra decisione di ritornare a produrre autobus in Italia, convinti della bontà della nostra offerta commerciale e delle potenzialità del mercato italiano. Questi successi ci dicono che avevamo ragione e ci spronano a proseguire su questa strada, orgogliosi di contribuire allo sviluppo sostenibile della mobilità nel Paese", spiega Domenico Nucera, presidente della Bus Business Unit di Iveco Bus.