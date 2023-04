Comau, una soluzione di assemblaggio flessibile per Hycan

Comau ha fornito ad Hycan Automotive Technology Co., Ltd. una soluzione di saldatura 'intelligente' per la sua linea di assemblaggio. Si tratta di un sistema innovativo che garantisce la produzione multi-modello di nuovi veicoli alimentati con fonti di energia alternativa.

Nello stabilimento di Hycan a Hangzhou, questo sistema di produzione automatizzato e flessibile, completamente compatibile con gli impianti di produzione esistenti, può essere utilizzato in modo casuale su quattro diverse piattaforme, e, attualmente, sta producendo in serie, con un rendimento di 60 unità all'ora, la berlina A06 Sedan 100% elettrica ed il Suv Z03 anch'esso a batteria. Gli ingegneri di Comau, considerata l'esigenza di sviluppare un'ampia gamma di prodotti in tempi brevi da parte di Hycan, sono stati impegnati nello sviluppo di una linea per l'assemblaggio e la saldatura altamente flessibile, che potesse tenere il passo con le esigenze di produzione in continua evoluzione della casa automobilistica.

Nello specifico, è una versione personalizzata del sistema di framing Opengate di Comau, che offre una capacità produttiva annua fino a 200.000 unità, e consente ad Hycan di raggiungere una produzione realmente senza perdite grazie alla produzione di mix casuali da 1 a 6 modelli.