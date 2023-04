Unrae,'a marzo +14% per il mercato dei veicoli commerciali '

A marzo torna la primavera per il mercato dei veicoli commerciali, che dopo la leggera flessione di febbraio registra una crescita a doppia cifra, risultato che è frutto della migliorata situazione delle catene di fornitura.

Con 19.045 veicoli immatricolati a marzo, secondo le proiezioni Unrae, l'incremento è del 14% rispetto alle 16.706 unità dello stesso mese 2022. Nel primo trimestre il numero complessivo è di 47.116 unità, +7,1% in confronto alle 44.011 immatricolazioni del gennaio-marzo 2022.

"I dati sul tiraggio degli incentivi e l'enorme avanzo del fondo, finora utilizzato solo in minima parte, dimostrano che è necessario estendere gli stessi sia ad altre alimentazioni, compreso il diesel, a fronte di rottamazione e, come propone l'Unrae, con importi decrescenti in funzione dell'alimentazione e della massa, sia alle società di noleggio che possono contribuire ad accelerare la transizione energetica", sottolinea il presidente dell'Unrae, Michele Crisci.