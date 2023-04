Iveco Group, azionisti approvano bilancio, cda e buy back

Iveco Group ha lanciato la tranche iniziale, per 55 milioni di euro, del programma di riacquisto di azioni proprie, dopo il via libera dell'assemblea degli azionisti al riacquisto di un massimo di 10 milioni di azioni per un esborso massimo di 130 milioni entro 18 mesi. Gli azionisti di Iveco Group hanno anche approvato il bilancio al 31 dicembre 2022 e hanno confermato consiglieri esecutivi Suzanne Heywood e Gerrit Marx, non esecutivi Tufan Erginbilgic, Essimari Kairisto, Linda Knoll, Alessandro Nasi, Olof Persson, Benoît Ribadeau-Dumas e Lorenzo Simonelli. Successivamente, il consiglio ha confermato Suzanne Heywood e Gerrit Marx, rispettivamente presidente e ceo.