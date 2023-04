Ferrari, record per consegne, ricavi e redditività

Ferrari ha registrato nel 2022"nuovi record in termini di consegne, ricavi e redditività".

Lo ha sottolineato il presidente John Elkann aprendo l'assemblea degli azionisti. "I risultati dell'anno scorso hanno raggiunto e superato le nostre previsioni con una crescita a doppia cifra in tutti i parametri: abbiamo stabilito nuovi record in termini di consegne, ricavi e redditività", ha spiegato Elkann.

"Nel 2022 abbiamo concluso la stagione del World Endurance Championship - ha ricordato Elkann - vincendo entrambi i titoli Piloti e Costruttori e abbiamo presentato la 296 GT3, la V6 che sostituirà l'uscente 488 GT3, una vettura che ha ottenuto oltre 500 vittorie e che entra nella storia come la Ferrari da corsa di maggior successo fino ad oggi. A ottobre abbiamo presentato la 499 P, la nostra Le Mans Hypercar. Lo scorso marzo, alla 1000 miglia di Sebring, ha segnato il ritorno della Ferrari - dopo 50 anni - nella classe regina del FIA World Endurance Championship.

Tutti noi attendiamo con impazienza il nostro ritorno a Le Mans il prossimo giugno".

"Il team è concentrato sulla scuderia Ferrari. In Formula 1, l'ultimo Campionato del mondo ha visto un miglioramento della nostra competitività. Tuttavia, il nostro obiettivo è, e lo sarà sempre, quello di vincere il Campionato e Fred e tutta la squadra della scuderia sono concentrati al massimo sul raggiungimento di questo obiettivo". Lo ha affermato John Elkann, durante l'assemblea degli azionisti.

"I lanci della 296 Gts e della Purosangue hanno arricchito il portafoglio prodotti più vario, completo e apprezzato a livello internazionale della nostra storia, garantendo un numero record di ordini fino al 2024", sottolineato Elkann. Elkann ha ricordato l'obiettivo di carbon neutrality entro la fine del decennio: "sta coinvolgendo non solo i nostri colleghi, ma anche i nostri partner e fornitori per quello che è più di un obiettivo, un forte impegno", ha detto.

"L'ulteriore sviluppo dell'elettrificazione delle nostre vetture sportive rappresenta per noi una grande opportunità per il futuro". Lo ha affermato il presidente della Ferrari, John Elkann, aprendo l'assemblea degli azionisti. "Abbiamo iniziato il nostro percorso di elettrificazione in Formula 1 quattordici anni fa nel 2009 - ha detto Elkann - e ciò che abbiamo imparato in pista è stato adottato per la prima volta nelle nostre auto sportive nel 2013 con la LaFerrari. Abbiamo poi sviluppato ulteriormente la nostra tecnologia ibrida e la nostra offerta, ampliandola, e negli ultimi 4 anni abbiamo lanciato 4 modelli ibridi, tutti accolti da un'incredibile domanda di mercato.

Partendo da questa tradizione racing e da un'ampia esperienza sul fronte tecnico, stiamo progettando la nostra prima Ferrari completamente elettrica, una pietra miliare della nostra storia che sarà presentata nel 2025".

"A giugno abbiamo presentato il nostro piano strategico durante il Capital markets day, quando abbiamo definito la nostra strategia di sviluppo per garantire il nostro successo a lungo termine come marchio di lusso più distintivo e innovativo al mondo. I nostri obiettivi principali includono il lancio di 15 nuovi modelli tra il 2023 e il 2026, il nostro piano di elettrificazione e il raggiungimento della neutralità del carbonio entro il 2030". Lo ha ricordato l'amministratore delegato della Ferrari, Benedetto Vigna, durante l'assemblea degli azionisti. "Stiamo costruendo la nostra strategia di 'Ferrari diverse per Ferraristi diversi, Ferrari diverse per momenti diversi' - ha detto Vigna - al fine di soddisfare un profilo di clienti diversi, e stiamo personalizzando la nostra gamma di prodotti per essere unici. Da un punto di vista industriale, questo obiettivo sarà raggiunto spingendo l'innovazione attraverso le nostre partnership selezionate, mentre continueremo a rendere i nostri componenti fondamentali in-house, proprio come ha sempre fatto Ferrari, come il motore elettrico, il pacco batterie".

"Ci aspettavamo che la discussione sui veicoli alimentati con gli e-fuels nell'Unione Europea si svolgesse tra un paio d'anni, invece è già avvenuta e accogliamo con favore questa decisione.

Come abbiamo dichiarato al Capital markets day dello scorso anno crediamo che il motore termico abbia ancora molto da offrire e, grazie alla maggiore efficienza energetica e agli e-fuels, con i nostri partner svilupperemo soluzioni che contribuiranno significativamente alla riduzione delle emissioni di Co2". Lo ha detto l'amministratore delegato della Ferrari, Benedetto Vigna, durante l'assemblea degli azionisti. Vigna ha ricordato i progetti già completati: il nuovo impianto fuel vell e l'impianto fotovoltaico a Maranello, l'adozione di nuovi filtri nella fonderia, con un risparmio di oltre 250 tonnellate di alluminio all'anno, il recupero della dispersione di calore nel processo di test del motore. "Tutte queste iniziative attuate nel 2022 hanno portato a una riduzione di circa il 5% del consumo di energia per auto", ha sottolineato.

L'assemblea degli azionisti della Ferrari ha approvato con il 99,99% dei voti a favore il bilancio 2022 e con il 99,97% la distribuzione del dividendo di 1,810 euro per azione ordinaria, con un incremento del 33% rispetto all'anno precedente e una distribuzione complessiva di circa 329 milioni di euro. Nominato anche il board con la conferma dei consiglieri esecutivi John Elkann (presidente) e Benedetto Vigna (ceo). Confermati anche i consiglieri non esecutivi Piero Ferrari, Delphine Arnault, Francesca Bellettini, Eduardo H. Cue, Sergio Duca, John Galantic, Maria Patrizia Greco e Adam Keswick. Entra nel board Michelangelo Volpi.