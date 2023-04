Eurorepar Car Service: la rete italiana crescerà nel 2023

Nel 2023, la rete italiana di officine specializzate nella riparazione e manutenzione di veicoli multimarca, che risponde al nome di Eurorepar Car Service (ERCS), crescerà per raggiungere l'obiettivo di arrivare ad oltre 500 officine. L'iter segue quello che, a livello internazionale, negli ultimi 20 anni, l'ha condotta ad avere oltre 5.700 officine in 30 paesi.

Supportata dalla rete di approvvigionamento ricambi del Gruppo Stellantis, Eurorepar Car Service è arrivata in Italia nel 2006 per rispondere alle esigenze di tutti gli automobilisti, senza distinzione di marca o età dell'auto posseduta, e può contare su una gamma di ricambi composta da 60 famiglie di prodotto.

"Vogliamo essere sempre più capillari su tutto il territorio italiano, ma anche avere una rete che dia la massima soddisfazione al cliente - ha dichiarato Andrea Giammarco, after sales field force manager per il mercato Italia - che oggi cerca qualità, competenze e serenità".