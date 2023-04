A febbraio produzione di auto in crescita del 5% sul 2022

La produzione di autoveicoli in Italia aumenta del 5% a febbraio 2023 rispetto all'anno precedente, secondo dati Istat corretti per gli effetti di calendario. Anche l'insieme dei mezzi di trasporto registra una crescita tendenziale, del 3,3%, ed è tra i settori di attività economica in controtendenza, rispetto all'indice generale della produzione dell'industria (-2,3%). Nei primi due mesi dell'anno, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, c'è una crescita piatta per le auto e un aumento del 3,9% per i mezzi di trasporto a fronte di un dato generale della produzione industriale in calo dello 0,5%.