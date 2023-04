Renault Italia insieme ai dealer e Adecco nel post vendita

Renault e Dacia sono impegnate ogni giorno nel soddisfare le esigenze della della propria clientela. Per questo, all’interno del piano Renaulution post-vendita, la casa francese ha lanciato lo scorso anno la firma Renault Care Service, mediante la quale esprime il concetto del brand che desidera soprattutto prendersi cura dei suoi clienti.

Con il medesimo intento, il Gruppo Renault Italia e l’UCRI (Unione Concessionarie Renault e Dacia Italia), in collaborazione con Adecco Italia, Agenzia per il lavoro, hanno realizzato un progetto di ricerca, selezione e formazione per le figure di tecnico d’officina e tecnico di carrozzeria, pensato per le concessionarie italiane delle reti Renault e Dacia.

Nello specifico, è prevista una formazione “da zero a operativo” presso il centro di formazione tecnica Renault, a Roma. Inoltre, a seguito dell’ingresso nel mondo delle concessionarie Renault, le risorse potranno accedere a dei percorsi altamente specializzanti. Ma non è tutto, perché Renault lancerà in questi giorni anche la Carrozzeria Academy, un percorso formativo che mira a creare nuovi professionisti per sviluppare business per le concessionarie. Lo scopo è quello di offrire opportunità occupazionali qualificate nel settore dell’automotive, in Italia, attraverso la ricerca e la formazione di nuove risorse che vorranno entrare nel mondo Renault provenendo anche da altri ambiti professionali, per puntare all’eccellenza nella professionalizzazione della rete.