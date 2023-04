Romeo Ferraris rinnova il logo con il Sagittario

Da poco diventata importatore ufficiale per l'Italia del brand Morgan, la Romeo Ferraris di Opera, nota agli appassionati di veicoli sportivi per la preparazione di modelli stradali e per la partecipazione vincente in diverse categorie del mondo delle corse, sta vivendo un processo di ampliamento e trasformazione del proprio business. In quest'ottica rientra anche l'annunciato rinnovamento del proprio logo. Il Sagittario è così stato rivisto in chiave più moderna: ora in impennata, è pronto a scoccare una freccia con le zampe rivolte verso destra e il busto del centauro girato in senso opposto, a testimonianza di una continuità d'intenti tra passato e futuro e di una rinnovata dinamicità aziendale.

"Il lancio di un nuovo logo è sempre un momento di elevato valore simbolico, e lo è anche per noi - sottolinea Michela Cerruti, direttore generale Romeo Ferraris -. Abbiamo avvertito il desiderio di adottare una versione rinnovata del nostro celebre sagittario, più moderna e accattivante, cercando di sintetizzare 64 anni di storia della nostra realtà assieme alla voglia di innovazione, al coraggio di mettersi sempre in gioco e alla grande crescita di cui siamo stati protagonisti su tutti i fronti negli ultimi anni".