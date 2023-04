Jeep, dall'impianto brasiliano di Goiana la numero 1 milione

È una Commander a trazione integrale, di colore bianco con tetto panoramico in cristallo, la Jeep numero 1 milione prodotta nello stabilimento brasiliano di Goiana. Il primato è stato raggiunto in poco più di 8 anni. Nel Polo Automotivo Stellantis dello stato di Pernambuco si fabbricano, infatti, veicoli del brand delle Sette feritoie dal febbraio del 2015.

In principio fu Jeep Renegade, oggi si costruiscono anche Compass e Commander. Veicoli destinati sia al mercato del Paese sudamericano sia all'esportazione in America latina. Del milione di veicoli totali, prodotte in circa 30mila ore di lavoro, 213mila sono state a trazione integrale.

La Commander del primato è la numero 41.084 realizzata a Goiana dall'avvio della linea nel 2021. Dal 2016, invece, localmente sono state sfornate 420.071 Compass mentre la Renegade a fine marzo di quest'anno ha raggiunto le 538.845 unità.