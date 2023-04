Hyundai Motor Group punta al podio dei produttori EV

Per Hyundai Motor Group l'obiettivo è quello di diventare uno dei primi tre produttori di veicoli elettrici al mondo entro il 2030, grazie alle vendite dei modelli EV di Hyundai, Kia e Genesis. L'annuncio relativo al piano per il prossimo futuro è stato dato oggi, nel corso della cerimonia di inaugurazione di un impianto di Purpose Built Vehicle di Kia in Corea.

Il Gruppo ha anche illustrato i suoi piani per investire 24.000 miliardi di KRW (circa 18 miliardi di USD) nell'industria nazionale dei veicoli elettrici attraverso Hyundai, Kia e Hyundai Mobis entro il 2030. Il Gruppo ha comunicato l'intenzione di ampliare significativamente la produzione annuale di EV in Corea a 1,51 milioni di unità e il volume globale a 3,64 milioni di unità entro il 2030.

Per realizzare questo obiettivo, Hyundai e Kia, insieme a Hyundai Mobis, intendono investire 24.000 miliardi di KRW nel mercato EV nazionale. L'investimento su larga scala di Hyundai Motor Group mira a migliorare l'ecosistema coreano degli EV e a rafforzare il suo ruolo centrale nell'innovazione dell'industria automobilistica mondiale. Per aumentare la capacità produttiva nazionale di veicoli elettrici, Kia sta costruendo un nuovo stabilimento dedicato alla produzione di PBV elettrici, oltre ad ampliare la catena di produzione di EV negli stabilimenti per incrementarne la capacità produttiva.

Ingenti sono anche gli investimenti previsti in ricerca e sviluppo, progettando una piattaforma per i veicoli elettrici di prossima generazione, ampliando la gamma di prodotti, sviluppando componenti fondamentali e tecnologie avanzate, creando strutture di ricerca e sostenendo lo sviluppo tecnologico con i suoi partner.

Inoltre, le società costruiranno attivamente un'infrastruttura di ricarica ad alta velocità per facilitare l'utilizzo delle EV ampliando la rete di ricarica. Nell'aprile 2021, il Gruppo ha lanciato E-pit, un brand dedicato alla ricarica EV ad alta velocità, e l'anno successivo ha lanciato la piattaforma di servizi E-pit Charging Service.