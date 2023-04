Laffitte Automobili porterà 5 hypecars al gp di F1 di Miami

In occasione del Gran Premio di F1 di Miami, il 3 maggio, la nuova casa costruttrice Laffite Automobili, svelerà cinque Hypercars elettriche. Si tratta di tre modelli distinti più due evoluzioni ad opera della nuova realtà automobilistica, con sede a Torino, fondata da Bruno Laffite, nipote del noto zio Jacques Laffite, ex pilota nella massima formula.

"Il mio sogno è sempre stato quello di vedere auto da corsa su strada - rivela Bruno Laffite - dopo anni di ricerca, lavoro e sviluppo, ho creato Laffite Automobili e riunito intorno a me uno dei migliori team al mondo per dare concretezza alla mia ambizione".

Dichiarazioni che sottolineano quanto il marchio sia legato alle corse automobilistiche. Un brand che si avvale della collaborazione di designer del calibro di Fabrizio e Giorgetto Giugiaro, e della L.M.Gianetti, azienda torinese di ingegneria e costruzioni automobilistiche legata al mondo racing.

"La creazione di tre Hvpercars in contemporanea non era mai stato fatta prima - aggiunge Laffitte - quindi è stata una sfida incredibile. L'abbiamo resa ancora più unica creando contemporaneamente due nuovi segmenti nell'universo delle Hypercars".