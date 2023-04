Leasys è la nuova realtà del noleggio multi brand europea

Nasce Leasys, la nuova società di mobilità specializzata nel noleggio operativo multi brand, frutto della consolidazione delle attività commerciali di Leasys e Free2move Lease, che mira ad avere un milione di veicoli entro il 2026.

La scelta del nome consente alla nuova azienda di massimizzare la conoscenza attuale del marchio e di sfruttarne i beni di comunicazione e di branding già esistenti a livello europeo.

"Con l'ambizione di diventare uno dei principali player in Europa, abbiamo sviluppato un piano aziendale solido e audace - ha dichiarato Rolando D'Arco, ceo di Leasys - siamo fiduciosi che il nostro parco auto raggiungerà un milione di veicoli gestiti entro il 2026, aumentandone il valore del 50%. Inoltre, prevediamo una crescita di circa il 30% della nostra struttura organizzativa internazionale nei prossimi tre anni". La neonata realtà, con una proprietà condivisa tra Stellantis e Crédit Agricole, forte dell'offerta di soluzioni di mobilità per tutte le 14 marche di Stellantis, si troverà ad operare in un momento storico stimolante.

Infatti, secondo uno studio condotto dalla società di ricerca Frost & Sullivan, il numero totale dei contratti di leasing e noleggio attivati in Europa è aumentato del 6,2% nel 2022.

Il motivo risiede principalmente nella diffusione dei veicoli elettrificati, visto che il leasing tradizionale, il leasing operativo, ed il noleggio a lungo termine consentono di affrontare la transizione energetica nel settore dell'automotive con maggiore serenità, consentendo di provare i veicoli green, e riducendo, nel contempo, i rischi legati a costi e imprevisti.

Leasys utilizzerà la rete europea di concessionarie Stellantis, intermediari indipendenti, e le vendite dirette con clienti di maggiori dimensioni.

Inoltre, sfrutterà i canali digitali per promuove i suoi prodotti, e per consentire ai clienti ed ai responsabili delle flotte di gestire veicoli in autonomia.

L'approccio customer oriented ha generato formule di noleggio a lungo termine diversificate, come Be Free, che consente di restituire l'auto dopo un anno senza penali; Leasys Miles, che permette di pagare solo i km percorsi; AS NEW, il noleggio dei veicoli usati; Leasys PRO, che offre veicoli commerciali customizzati; ed UNLIMITED, dedicata ai prodotti green con km illimitati.

Con la piattaforma digitale MyLeasys, inoltre, i Fleet manager possono avere una visione globale e dinamica dell'intero parco auto e dei servizi inclusi, da remoto. Mentre attraverso l'app Umove, il cliente ha un accesso veloce e intuitivo, su smartphone e tablet, all'intero ecosistema di prodotti e servizi di mobilità di Leasys, e può conoscere la geolocalizzazione delle colonnine di ricarica. Tutto questo è frutto di un investimento effettuato per lo sviluppo di un sistema proprietario di gestione paneuropea basato su una piattaforma tecnologica all'avanguardia.