Cnh Industrial investirà 21,4 milioni di euro in Vandea

Nei prossimi due anni Cnh Industrial investirà 21,4 milioni di euro nel suo stabilimento di produzione e centro di ricerca e sviluppo di Coëx, in Vandea (Francia). L'investimento è mirato ad ampliare le capacità produttive e di sviluppo prodotto della sede.

"La sede di Coëx è riconosciuta a livello globale come un centro di eccellenza per le macchine da raccolta speciali ed esporta nel mondo il meglio del Made in France," spiega Carlo Sisto, presidente Emea di Cnh Industrial.

Da oltre 70 anni, lo stabilimento New Holland di Coëx è all'avanguardia della tecnologia per la meccanizzazione della vendemmia e sviluppa e produce vendemmiatrici e macchine per la raccolta delle olive semoventi destinate all'esportazione in tutto il mondo. "Le macchine da raccolta speciali rappresentano un mercato chiave per l'azienda a livello globale e il nostro brand New Holland è il leader indiscusso del segmento," ha aggiunto Sisto.

Oggi New Holland ha introdotto la sua nuova gamma di trattori scavallanti, i TE6, sviluppati in collaborazione con la storica design house torinese Pininfarina. Questi trattori versatili sono stati espressamente progettati per i vigneti stretti, come quelli della regione della Champagne.