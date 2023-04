Alfa Romeo, quadruplicate le immatricolazioni del trimestre

Alfa Romeo è il brand Premium che cresce di più anno su anno: le immatricolazioni del primo trimestre dell'anno, infatti, sono triplicate rispetto allo stesso periodo del 2022. Protagonista è Tonale, il primo C-suv nella storia di Alfa Romeo, che si conferma al primo posto tra i modelli dei marchi Premium in questo segmento con una quota di oltre il 5% a marzo, posizionandosi nella 'Top Ten' assoluta della categoria.

Anche Stelvio e Giulia hanno registrato una forte accelerazione nelle vendite a marzo: +35% rispetto al mese precedente. Merito anche delle nuove Giulia e Stelvio MY 23, evoluzione di due modelli di successo, che sono state accolte con grande entusiasmo dagli appassionati, compresa la clientela privata, che registra il doppio delle immatricolazioni rispetto a febbraio. Sabato 15 e domenica 16 ci sarà la nuova edizione del Tribe Weekend: Porte Aperte per testare le novità del marchio.

"Sono molto orgoglioso di questo straordinario trimestre che consolida l'ottimo avvio dell'anno di Alfa Romeo e, di conseguenza, conferma che la strada intrapresa sia quella giusta. Ritengo che questo record sia frutto di un grande lavoro di squadra, a ogni livello, ma anche del legame viscerale con la Tribe Alfa Romeo, che sta accogliendo con grande entusiasmo tutte le nostre novità, tra cui Tonale Hybrid Plug-In Q4, che ridefinisce il paradigma di Sportività Efficiente" ciommenta Raffaele Russo, managing director di Alfa Romeo in Italia.