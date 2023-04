Stellantis: calo nelle commesse dall'America per motore T4

Riduzione di commesse dall'America per il motore T4, assemblato nello stabilimento automobilistico di Termoli. La conferma arriva dalle organizzazioni sindacali.

Il calo di produzione si aggira intorno al 30 per cento e, di conseguenza, nei prossimi giorni per i lavoratori di Stellantis ci sarà il taglio delle ore settimanali di lavoro. Attualmente la produzione del motore è strutturata su tre turni giornalieri e, secondo quanto confermato dalle Oo.Ss., entro breve tempo, si procederà con una contrazione del lavoro. Si tratta di una situazione temporanea legata al calo abbastanza rilevante del propulsore montato sui modelli Alfa Romeo Stelvio e Giulietta e sui veicoli commercializzati in America. Intanto, le segreterie territoriali e le Rsu di Fim e Uilm chiedono un incontro con il Presidente della Regione Molise Toma per discutere della situazione occupazionale legata ai lavoratori della logistica dell'ex Fiat, operanti negli stabilimenti Elpe e Kuehne-Nagel di Termoli. Il "taglio" dei turni lavorativi nel reparto motori Stellantis, determinerebbe il rischio contrattuale per 30 operai della logistica.