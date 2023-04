SsangYong diventa Kg Mobility e punta al futuro

Una nuova rinascita per SsangYong Motor Company che diventa KG Mobility e punta a diventare un'azienda di mobilità di nuova generazione. L'annuncio è stato dato durante l'assemblea degli azionisti dello scorso 22 marzo, presso la sede centrale dell'azienda a Pyeongtaek, alla presenza dell'amministratore delegato Jeong Yong-Won, dei dirigenti, dei dipendenti e degli azionisti.

Fondata nel gennaio 1954 con il nome Ha Dong-hwan, l'azienda vanta una storia di 70 anni che l'ha reso il più antico produttore di veicoli della Corea e il più noto produttore di Suv del Paese. Il nome, in seguito, è cambiato in Dong-A Motors nel 1977 e in SsangYong Motor nel 1988.

Per la KG Mobility, il termine mobilità non si limiterà ora alla produzione e alla vendita di automobili tradizionali, quanto anche all'applicazione di tecnologie orientate al futuro come l'elettrificazione, la guida autonoma e la connettività, oltre alla fornitura di servizi di mobilità.

Kg Mobility intende concentrarsi su nuove tecnologie di mobilità come piattaforme dedicate ai veicoli elettrici, Sdv (software defined vehicles), veicoli autonomi e AI, in linea con il cambiamento che sta influenzando l'industria automobilistica globale.

"Quella tra Koelliker e Kg Mobility è una partnership che va avanti dal 2003, da quando SsangYong è entrata per la prima volta nel mercato italiano, proprio grazie alla lungimiranza del nostro Gruppo - ha dichiarato Marco Saltalamacchia, Ceo & Executive Vice President di Koelliker -. Il legame tra le due aziende ha portato negli anni a risultati estremamente soddisfacenti, dovuti anche a vetture e prodotti che in Italia hanno riscosso successo grazie all'eleganza, alla tecnologia e alla sicurezza che li ha contraddistinti.

"Dopo il rilancio aziendale - ha continuato Saltalamacchia - questa notizia non può che renderci ancora una volta fieri ed orgogliosi di essere al loro fianco. Kg Mobility è un'azienda che guarda al futuro con ottimismo, ha alle spalle un bagaglio culturale ed un'esperienza pluriennale nel settore dell'automotive che lo rende ancora una volta il partner ideale con il quale continuare a scrivere la storia di Koelliker in Italia".