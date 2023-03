Toyota: aggiorna record vendite globali in febbraio

Le vendite globali di Toyota aggiornano il record per il mese di febbraio, sostenute dalla ripresa del mercato domestico e l'allentamento delle criticità nell'approvvigionamento dei semiconduttori. La casa auto nipponica ha venduto 773,270 auto a livello mondiale nel secondo mese dell'anno, un rialzo del 10,3%, e un valore più che quintuplicato in Giappone con quasi 156 mila vetture, grazie alle minori restrizioni sul Covid presenti nel Paese e il miglioramento delle capacità produttive.

Bene anche le vendite a livello globale, escluso il Giappone: +3% a 755.800 unità, che rappresenta un record per febbraio. Lo scorso mese Toyota ha ridotto l'obiettivo sulla output globale per l'anno fiscale che termina al 31 marzo, a 9,1 milioni di autovetture, dai precedenti 9,2 milioni, citando la carenza dei semiconduttori per il settore automotive.

Il target rivisto rappresenta comunque un record, con la prima casa automobilistica mondiale che prevede di produrre un numero record di 900.000 veicoli nel mese in corso.