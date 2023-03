Iveco Group, a Hedin Mobility le vendite nei Paesi Nordici

Iveco Group trasferirà le attività di distribuzione e vendita al dettaglio in Svezia, Norvegia, Finlandia e Danimarca a Hedin Mobility Group, che opera nella distribuzione di veicoli e pezzi di ricambio nei Paesi nordici e a livello internazionale.

Le due società hanno firmato una Lettera di Intenti che prevede il trasferimento delle attività commerciali di veicoli leggeri, medi e pesanti, inclusa la vendita retail di minibus, ma esclude dall'operazione tutti gli altri asset nel settore degli autobus, dei servizi finanziari e ogni altro business del gruppo.

Oggi la gamma di veicoli commerciali di Iveco Group viene venduta e assistita nei Paesi nordici attraverso 39 concessionari e più di 100 officine, compresa l'attività di vendita al dettaglio presso i concessionari di proprietà di Iveco in Svezia, Norvegia, Finlandia e Danimarca (Odense), e i servizi post-vendita e distribuzione di pezzi di ricambio.

Questo network si unirà alla rete di rivenditori internazionali di Hedin Mobility Group che comprende 270 concessionari che vendono più di 40 marchi in 13 paesi. La transazione dovrebbe essere completata entro la fine del 2023. "Siamo lieti di aver trovato un partner per accrescere la nostra presenza in tutta la regione del Nord Europa. La collaborazione con un'azienda ambiziosa, imprenditoriale e che gode di una notevole penetrazione di mercato come Hedin Mobility Group aumenterà il successo dei nostri prodotti in tutte le gamme di veicoli, in particolare quelli elettrici e a propulsione alternativa. Questa espansione è pienamente in linea con la nostra strategia volta a promuovere un'offerta completa di prodotti e servizi innovativi in Europa" commenta il ceo di Iveco Gerrit Marx.