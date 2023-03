Tavares, 'noi pronti per il 2035 ma Ue doveva decidere prima'

"Stellantis sarà pronta per rispettare la scadenza del 2035", ma le decisioni dell'Unione Europea "andavano prese prima, magari nel 2014 o nel 2015". Lo ha detto Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, rispondendo alle domande del pubblico durante il Freedom Mobility Forum.

"Il settore sta dimostrando di poter raggiungere l'obiettivo della carbon neutrality, ma l'approccio non deve essere dogmatico. Non ci può essere una soluzione uguale per tutti", ha osservato. "La sfida vera è quella dell'accessibilità alle auto elettriche. Oggi le materie prime per produrre le batterie sono poche e costose". "Le materie prime scarse, le regolamentazioni diverse sono tutte questioni che possono avere un impatto sui costi delle materie prime" ha spiegato Tavares. Ad esempio il litio che serve per produrre le batterie: "Non sappiamo - ha detto Tavares - se c'è il litio necessario per sostituire il parco auto mondiale con mezzi puliti. Se si pensa dove sono concentrate le miniere di litio, questo potrebbe creare questioni geopolitiche. Sulle batterie ci sono tanti studi in corso, le materie prime necessarie per produrle potrebbero cambiare, non sappiamo quali saranno tra 10 anni. Siamo all'inizio".