Lamborghini Revuelto: Winkelmann, vettura unica e innovativa

"La nuova Revuelto è una pietra miliare nella storia Lamborghini e un pilastro della strategia di elettrificazione del programma Direzione Cor Tauri.

Una vettura unica e innovativa ma allo stesso tempo fedele al nostro Dna: il V12 è il motore simbolo delle nostre supersportive e una parte rilevante della nostra storia". Lo ha affermato Stephan Winkelmann, presidente e amministratore delegato di Lamborghini Automobili, durante la presentazione dell'ultima nata della casa di Sant'Agata Bolognese.

"Revuelto - ha aggiunto Winkelmann - nasce per rompere gli schemi, coniugando un nuovo motore 12 cilindri alla tecnologia ibrida, trovando un bilanciamento perfetto tra la volontà di offrire ai nostri clienti emozioni mai provate prima e la necessità di ridurre le emissioni". Winkelmann ha poi sottolineato che Revuelto si inserisce "in un contesto molto positivo e di crescita per la nostra azienda e, anche per il 2022, possiamo confermare con orgoglio il raggiungimento di obiettivi di altissimo livello, con 9233 unità consegnate e 2,38 miliardi di fatturato. Questi numeri arrivano nell'anniversario dei 60 anni dalla nascita della nostra azienda e coincidono con la seconda parte del programma Direzione Cor Tauri: il più importante piano di investimenti della nostra azienda, 2,5 miliardi di euro entro il 2028. Nei prossimi anni la nostra azienda - ha concluso - affronterà sfide stimolanti e i prossimi obiettivi da raggiungere sono l'ibridizzazione dell'intera gamma nel 2024, la riduzione delle emissioni complessive del 50% nel 2025 e poi dell'80% nel 2030".

Mitja Borkert, responsabile del centro stile Lamborghini, ha sottolineato che Revuelto porta su strada oggi il futuro del design inaugurando un linguaggio stilistico inedito. "Con Revuelto - ha affermato Borkert - apriamo la porta sul futuro del nostro linguaggio stilistico. Già a prima vista la vettura si mostra come un'affascinante Lamborghini V12, con linee tese che abbracciano il telaio, celebrando il nuovo powertrain lasciato a vista. La forma a Y rappresenta la firma più significativa e riconoscibile in questa nuova ammiraglia, così come gli interni rappresentano un enfatizzato passo in avanti nel definire la nuova direzione del design Lamborghini. Ogni dettaglio dell'abitacolo - ha concluso - comunica la nostra filosofia "feel like a pilot": sia il pilota che il passeggero sono profondamente connessi con il design a Y della plancia e della console centrale, ricevendo la sensazione di essere a bordo di una vettura da corsa e allo stesso tempo di avere un intuitivo bilanciamento tra i comandi analogici e digitali".