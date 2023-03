La produzione del Bmw Group inizia dalla realtà virtuale

Un nuovo standard nella digitalizzazione della produzione automobilistica, per il Bmw Group che punta sul virtuale. Più di due anni prima del lancio ufficiale della produzione di serie, la produzione di veicoli è infatti già in corso nel futuro stabilimento di Debrecen, almeno virtualmente, dato che Debrecen è il primo impianto del Bmw Group a essere progettato in modo completamente virtuale.

Questo concetto di pianificazione è stato realizzato in collaborazione con il partner Nvidia, per il futuro stabilimento di Debrecen che aprirà per il 2025. La costruzione è appena iniziata e il nuovo impianto dovrebbe produrre la prossima generazione di modelli completamente elettrici del Bmw Group, ovvero quella il gruppo tedesco chiama la Neue Klasse.

Per lo stabilimento, il gruppo sta adottando un approccio digital-first per convalidare e ottimizzare sistemi di produzione complessi in tutta la sua rete produttiva, utilizzando Nvidia Omniverse Enterprise, una piattaforma per la creazione e la gestione di applicazioni industriali nel metaverso in 3D, per eseguire simulazioni digitali in tempo reale e ottimizzare virtualmente anche robotica e sistemi logistici. Omniverse sarà esteso a tutta la rete di produzione BMW nel mondo.

"La digitalizzazione si sta muovendo molto rapidamente nell'industria automobilistica e Bmw è stata un leader nel portare avanti questa visione - ha dichiarato Jensen Huang, fondatore e Ceo di Nvidia. - Stiamo collaborando strettamente con Bmw, utilizzando Nvidia Omniverse per aiutare a semplificare i processi di produzione, migliorare la collaborazione e aumentare l'efficienza".

Nvidia Omniverse facilita anche la collaborazione tra siti e fusi orari e supporta la pianificazione e la progettazione di strutture, sistemi di produzione e processi a un livello tecnologico nuovo. Funziona come una 'cabina di pilotaggio', offrendo un accesso rapido e semplice alla pianificazione digitale. Alla fine di questo mese, Omniverse sarà disponibile per gli esperti Bmw in varie tecnologie e dipartimenti di pianificazione.