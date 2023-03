Gamma Ev Izera, Pininfarina svilupperà design definitivo

Sarà la torinese Pininfarina a fornire design e una parte della progettazione per tre nuovi modelli elettrici della start-up polacca Izera che, a sua volta, ha scelto come base dello sviluppo la piattaforma della cinese Geely.

Izera - che è stata fondata nel 2020 con il sostegno del Governo polacco - prevede di lanciare una berlina, una station wagon e un suv elettrici alla fine del 2025, dopo la costruzione di una fabbrica a Jaworzno, nel sud del Paese.

Pininfarina - si legge nella nota - sarà responsabile dell'evoluzione del design degli esterni, degli interni e dell'infotainment dei modelli di serie derivati dai concept Z100 suv e T100 hatchback mostrati al lancio del marchio.

Le auto elettriche di produzione saranno basate sulla Sustainable Experience Architecture (Sea) della cinese Geely già utilizzata per auto diverse come il suv Lotus Eletre, le Zeekr 001 e 009 e il crossover Smart #1 tutti modelli premium relativi ai rispettivi mercati, suggerendo il posizionamento del marchio Izera.

La promessa è dunque che tutti i futuri veicoli elettrici made in Polonia possano accelererare da 0 a 100 km/h in meno di 7,0 secondi e avere un'autonomia di circa 440 km.

"L'obiettivo della nostra collaborazione con Pininfarina - ha detto Il capo del design Tadeusz Jelec - è sfruttare il Dna stilistico che abbiamo mostrato con i prototipi Izera nel 2020 e aggiornare il linguaggio di design del marchio in modo che si adatti ai parametri della piattaforma su cui verranno costruiti e alle tendenze del mercato".