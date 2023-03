Ex area Pininfarina torna industriale con nuovo insediamento

Rinasce nella borgata Lesna di Grugliasco, al confine con Torino, l'area industriale che ha ospitato le fabbriche degli storici marchi Pininfarina e De Tomaso. Oggi la posa del primo pilastro per la nuova sede di Sargomma Società Benefit, azienda specializzata negli stampati in gomma per i settori automotive, agricoltura, industria, movimento terra e nautico. Erano presenti l'amministratrice delegata Brigitte Sardo, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il sindaco di Grugliasco Emanuele Gaito e quello della giunta precedente Roberto Montà, il direttore regionale Piemonte Valle d'Aosta e Sardegna di Intesa Sanpaolo, Stefano Cappellari. La banca sostiene l'azienda "in un'ottica di filiera, accompagnandola - viene spiegato in una nota - in un processo di crescita complessiva e di espansione, che vedrà coinvolte anche altre realtà del settore automotive piemontese".

Sargomma, fondata oltre 40 anni fa, un terzo della produzione esportata in Europa, Usa e America Latina, recupererà un'area di 11mila metri quadri in stato di abbandono dalla primavera 2019, su un totale di 63mila; nelle altre si sono insediate le aziende Leva e Febal Metalli. Il nuovo stabilimento di Sargomma, che rinnoverà parti esistenti e ne costruirà di nuove, dovrebbe essere ultimato entro la fine del 2023. "Stiamo restituendo la dignità industriale - ha detto Cirio - a un complesso industriale che è stato straordinario per il nostro Piemonte e che ha incontrato difficoltà e sfortune, come possono capitare nella vita. Ma oggi, grazie all'impegno dell'azienda, all'amministrazione comunale, con il sindaco di oggi e quello di ieri, a Intesa San Paolo che ha fatto la banca, sostenendo cioè un progetto imprenditoriale, quest'area si riappropria della sua dignità industriale. E' un'altra dimostrazione - ha aggiunto Cirio - che possiamo continuare a essere una regione trainante, nell'industria e nell'automotive, a livello mondiale".