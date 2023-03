Stellantis rileva le attività di noleggio Ald e LeasePlan

Stellantis e Crédit Agricole Consumer Finance hanno firmato un accordo vincolante per l'acquisizione delle attività di Ald e LeasePlan rispettivamente in Portogallo e in Lussemburgo, a seguito della proposta di acquisizione da parte di Ald del 100% di LeasePlan annunciata nel gennaio 2022. L'annuncio rappresenta - spiega una nota - un'immediata accelerazione delle due società nel settore della mobilità e del noleggio a lungo termine.

L'accordo fa seguito alle partnership annunciate a fine 2021 tra Stellantis e Crédit Agricole Consumer Finance, relativi alla creazione di una NewCo congiunta, leader europeo nel noleggio a lungo termine di veicoli, e all'acquisizione da parte di Crédit Agricole Consumer Finance del 100% del capitale di Fca Bank.

"L'acquisizione delle realtà in Portogallo e Lussemburgo rappresenta un'eccellente opportunità per rafforzare la NewCo fin da subito ed è una leva aggiuntiva per portare la sua flotta a un milione di veicoli entro il 2026, nell'ambito della nostra ambiziosa strategia Dare Forward 2030", spiega Philippe de Rovira, Chief Affiliates Officer di Stellantis. "Leasys e Free2move Lease rappresentano al momento una flotta di circa 828.000 veicoli".

Stellantis e Crédit Agricole Consumer Finance hanno firmato inoltre un accordo relativo alla vendita delle attività di Ald in Irlanda, Norvegia e Portogallo, nonché delle attività di LeasePlan in Repubblica Ceca, Finlandia e Lussemburgo. Queste cessioni avverranno in base agli impegni assunti da Ald nei confronti della Commissione Europea in relazione alla proposta di acquisizione di LeasePlan da parte di Ald.