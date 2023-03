Anfia, mercato auto su ma a febbraio 2022 record negativo

"A febbraio 2023 il mercato auto europeo registra una crescita per il settimo mese consecutivo complice il confronto con il risultato di mercato di febbraio 2022 (-5,4% e 804.028 unità), che era stato il peggior febbraio in termini di volumi da quando Acea effettua la rilevazione". Lo sottolinea Paolo Scudieri, presidente dell'Anfia. "Tutti e cinque i major market (incluso Uk) - spiega - riportano una variazione positiva: i rialzi più significativi, a doppia cifra, sono quelli di Regno Unito (+26,2%), Spagna (+19,2%) e Italia (+17,4%), seguiti da Francia (+9,4%) e Germania (+2,8%).

Guardando al dettaglio delle alimentazioni in Ue-Efta-Uk, nel mese si registra un aumento dei volumi per le vetture elettriche (Bev) e ibride tradizionali (Hev): +33,6% per le prime, con una quota di mercato del 13,2%, e +23,3% per le seconde (25,7% di quota), grazie anche al contributo dell'Italia, dove le Hev crescono del 23,9% con 47.731 unità immatricolate. Ancora in flessione, invece, le immatricolazioni delle ibride plug-in (Phev) in Ue-Efta-Uk, a -7,2% e 7,1% di quota". "Il contesto in cui si muove l'industria automotive in questo inizio 2023 resta molto sfidante, anche alla luce delle recenti disposizioni europee sui nuovi target di CO2 - di cui si attendono gli sviluppi, dopo lo slittamento del voto del Consiglio Europeo, e che spingono l'acceleratore dell'innovazione - e della proposta sullo standard Euro 7, di cui l'Anfia ritiene necessaria una profonda revisione in termini di target, timing e modalità di testing, oltre che un coordinamento con il dossier CO2" sottolinea Scudieri.